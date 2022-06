Sachbeschädigung an Berufsbildungswerk

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter am Berufsbildungswerk in der Schwanenstraße für Verwüstung gesorgt. Das berichtet die Polizei.

Der Täter beschädigte zwei Büsche und zerstörte neben einem Blumenkübel wohl auch eine Jalousie. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 bei der Polizei Ravensburg zu melden.