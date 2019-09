Unbekannte Täter haben laut Polizei im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag an einem auf einem Stellplatz in der Gradmannstraße in der Ravensburger Weststadt abgestellten, schwarz lackierten Mazda mit Ravensburger Kennzeichen die Heckscheibe eingeschlagen. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Verursachern geben können, können sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 melden.