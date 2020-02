„Sabine“ sorgt noch einmal für etliche Einsätze in der Nacht, doch im Großen und Ganzen bleibt es ruhig

Größere Schäden wegen des Sturmtiefs „Sabine“ sind in der Nacht ausgeblieben, wie die zuständigen Polizeipräsidien auf Nachfrage von Schwäbische.de am Morgen mitteilten. Der Bahnverkehr ist weiter beeinträchtigt.

Der Überblick:

Seit gestern Abend hat es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen 45 Meldungen gegeben, die mit dem Unwetter in Verbindung standen. Hauptsächlich habe die Polizei die Straße gesichert, damit Feuerwehrleute umgestürzte Bäume entfernen konnten. Auch ein aufgestelltes Welldach habe es gegeben.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Insgesamt habe es seit Montagmorgen 250 Einsätze gegeben – mit einem geschätzten Sachschaden von rund 200 000 Euro.

Ein wagemutiger Windsurfer ist am Montagmorgen auf dem Bodensee vor Fischbach unterwegs - der Schiffsverkehr wurde zu dieser Zeit bereits eingestellt. (Foto: Marcus Fey)

Für den Alb-Donau-Kreis, die Stadt Ulm sowie den Landkreis Biberach hatte das Polizeipräsidium in Ulm am Morgen keine Meldungen vorliegen. 60 Einsätze hat es in der Nacht hingegen im Zuständigkeitsbereich des bayerischen Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest gegeben.

Aufgrund der Prognose des Deutschen Wetterdienstes kann davon ausgegangen werden, dass am Dienstag 11. Februar 2020 ein regulärer Schulbetrieb stattfinden kann. Kultusministerium Baden-Württemberg

Meist habe es sich um Bäume über der Fahrbahn gehandelt. Auch in den Landkreisen Neu-Ulm und Lindau habe es demnach Meldungen gegeben.

Auch im Landkreis Tuttlingen sei es ruhig gewesen, so das Polizeipräsidium Konstanz. Insgesamt hat es in dessen Verbreitungsgebiet 25 Einsätze gegeben, allerdings ohne besondere Vorkommnisse. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg hat es 27 Einsätze in der Nacht gegeben.

Während es im Landkreis Sigmaringen eher ruhig blieb, habe es Einsätze in Ravensburg, Wangen sowie am Bodensee gegeben, heißt es. „Meistens waren es Bäume über der Fahrbahn, hin und wieder auch ein Gegenstand“, hieß es am Morgen.

„Auf den stark frequentierten Bahnstrecken in Baden-Württemberg gibt es infolge des Sturmtiefs Sabine keine witterungsbedingten Beeinträchtigungen mehr“, teilt die Deutsche Bahn am Morgen mit. Im Fernverkehr würden demnach lediglich die IC-Züge zwischen Stuttgart und Singen derzeit noch vorzeitig in Tuttlingen beginnen und enden.

Weil ein Baum auf den stationären Blitzer an der B32 in Wangen fiel, ist das Gerät jetzt komplett zerstört. (Foto: Michael Wollny) Weil ein Baum auf den stationären Blitzer an der B32 in Wangen fiel, ist das Gerät jetzt komplett zerstört. (Foto: Michael Wollny) Die Wangener Feuerwehr zersägte den umgestürzten Baum in wenigen Minuten. (Foto: Bernd Treffler) Die Wangener Feuerwehr zersägte den umgestürzten Baum in wenigen Minuten. (Foto: Bernd Treffler) 1 von 1

Im Regionalverkehr sind die Einschränkungen größer, besonders Strecken im Schwarzwald sind betroffen.

Außerdem ist die Gäubahn zwischen Hattingen und Engen unterbrochen. „Auf den gesperrten Strecken setzt die Deutsche Bahn heute die Arbeiten zur Erkundung und Beseitigung der Störungen fort“, teilt das Unternehmen mit.

Auf dem Bodensee herrscht am Dienstagmorgen weiterhin Sturmwarnung, die Katamarane zwischen Konstanz und Friedrichshafen können nicht fahren. Anders sieht es mit dem Fährverkehr Friedrichshafen-Romanshorn aus. Der läuft nach Unternehmensangaben wieder planmäßig.

Kinder müssen wieder zur Schule

Auch das Kultusministerium reagiert auf die verbesserte Wetterlage. In einer Mitteilung heißt es: „Aufgrund der Prognose des Deutschen Wetterdienstes kann davon ausgegangen werden, dass am Dienstag 11. Februar 2020 ein regulärer Schulbetrieb stattfinden kann – sofern auf dem Schulweg keine besonderen Umstände vorliegen.“

Das Wetter im Südwesten bleibt stürmisch. Vor allem im Schwarzwald ist am Dienstagmorgen weiterhin mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 105 Kilometer pro Stunde zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Örtlich wird es blitzen und donnern

„Es muss immer noch mit Böen der Windstärke zehn gerechnet werden“, sagte ein DWD-Sprecher am Dienstagmorgen. Vor allem schon zuvor vom Sturm gelöste Gegenstände und Bäume könnten dann immer noch umstürzen. Im Laufe des Tages soll der Wind jedoch schwächer werden.

In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Schauer zu, teils bis in die Niederungen kommt es zu Schneeregen oder Schnee. Die Meteorologen warnen deshalb vor Glätte. Örtlich wird es blitzen und donnern.