Südbahn-Arbeiten: Nachts kann es laut werden

Die Elektrifizierung der Südbahn geht in die nächste Phase: Am Montag, 17. Februar, beginnen in den Bahnhöfen Aulendorf und Ravensburg die ersten Arbeiten zum Bau der Oberleitung. Um im Interesse der Bahnkunden den Zugverkehr tagsüber weiterführen zu können, seien diese Arbeiten in den Nachtstunden außerhalb des Zugverkehrs eingeplant, teilt die Deutsche Bahn mit. „Dabei kommen im Bahnhofsbereich auch Großbaugeräte zum Einsatz, sodass eine zeitweise Beeinträchtigung zum Beispiel durch Lärmentwicklung leider nicht vermieden werden kann“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Auf der Strecke zwischen Aulendorf und Ravensburg läuft dann von 2. März bis 12. Juli der Neubau der Oberleitung, darüber hinaus werden auch Kabel- und Gleisbauarbeiten durchgeführt. Zudem wird in Aulendorf mit dem Neubau einer Straßenüberführung und in Fronreute mit dem Rückbau einer Fußgängerbrücke begonnen. Die Stellwerke in Aulendorf und Bad Schussenried werden teils erneuert, und zur Stromversorgung entsteht in der Nähe von Baienfurt-Niederbiegen zudem ein neues Umrichterwerk.

Um diese umfangreichen Arbeiten durchführen zu können, sei eine Sperrung der Strecke notwendig, weshalb zwischen Ravensburg und Aulendorf ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wird: Es fahren Schnellbusse ohne Halt sowie Busse mit Halt in Mochenwangen, Niederbiegen und Weingarten. Die Busse sind entsprechend beschildert. Alle Busse erreichen jeweils die Zuganschlüsse in Aulendorf beziehungsweise Ravensburg zur Weiterfahrt. Nicht immer könnten Ersatzbusse die Haltestellen direkt am Bahnhof anfahren, so das Unternehmen. Die Haltestellen der Ersatzbusse auf einen Blick: Aulendorf, Busbahnhof Bussteig 3, Mochenwangen, Alte Kirche, Baienfurt, Niederbiegen (Schussentalstraße), Weingarten, Charlottenplatz, Ravensburg, Escher-Wyss-Straße. Im Abschnitt Friedrichshafen-Lindau sind noch bis zum 29. Februar Bauarbeiten im Gang, die eine Sperrung des Streckenabschnitts erfordern. Ab 1. März wird auf diesem Streckenabschnitt der Zugverkehr wieder aufgenommen.