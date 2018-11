Vielerorts wurde am 31. Oktober Halloween mit Gruselpartys und ausgehöhlten Kürbissen gefeiert. Der Name leitet sich ab von „All Hallows' Eve“ – dem Abend vor Allerheiligen. Verkürzt wurde daraus „Halloween“. Auch zogen am Abend Kinder von Haus zu Haus und forderten mit Sprüchen wie „Süßes, sonst gibt’s Saures“ Süßigkeiten. Empfehlenswert war es deshalb, am Dienstag reichlich Süßes im Haus zu haben, sonst gab es Saures. Unter anderem waren auch Lea (von links), Marie, Svenja, Carla, Hannes und Anna unterwegs.