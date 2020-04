Süßer Dank für Bruderhaus-Mitarbeiter

Dank und Ostergrüße vom Förderverein Bruderhaus an die Mitarbeiter der Stiftung „Bruderhaus“ haben der erste Vorsitzende Rolf Engler und die zweite Vorsitzende Inge Bäumler vor den Osterfeiertagen überbracht.

Die Schokoladengrüße waren als besondere Anerkennung für die derzeit große Herausforderung an die Mitarbeiter im Rahmen der Fürsorge um die alten und pflegebedürftigen Menschen im Bruderhaus und Oberhofen gedacht, heißt es in der Pressemitteilung.

Besonderes Lob erhielt auch die Leiterin Sibylle Arana in Form eines Blumenstrauß für ihre sehr gute Leitung in unruhigem Gewässer. Der Förderverein dachte aber auch an alle Bewohner. Am Ostersonntag gab es für alle ein Stück Kuchen um den Festtag zu versüßen, so der Pressebericht weiter.