Rutentrommler lassen Wände bei Schwäbisch Media beben

Die Rutentrommler haben auch bei Schwäbisch Media das Rutenfest eingeläutet. Am Freitagnachmittag statteten sie dem Verlag einen Besuch ab und brachten dort das Haus zum Beben – unter Leitung des Trommlerbeauftragten Kurt Schlachter. Michael Meyer-Böhm, Geschäftsführer des Lokalverlags Ravensburg, begrüßte die Gruppe und sagte, es eine große Ehre, sie bei Schwäbisch Media zu Gast zu haben. Die Rutentrommler sind der traditionsreichste und älteste Trommlercorps in Ravensburg. Er besteht aus 36 Schülern der Klassen 7 bis 10 an Ravensburger Schulen, hauptsächlich der Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen und Förderschulen. Auch Mädchen dürfen dort mitmachen.