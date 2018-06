Rutentheater: Kartenverkauf beginnt am 3. Juli

Fast 10 000 Menschen besuchen jedes Jahr das Ravensburger Rutentheater. In diesem Jahr gibt es im Konzerthaus das Stück „Zauber um Zinnober“. Gesamtleiterin Martina Zeller verspricht „nie dagewesene Überraschungen“.

Premiere des diesjährigen Rutentheaters ist am 13. Juli; die Aufführungen laufen bis 26. Juli. Der Kartenvorverkauf, in dessen Vorfeld jedes Jahr viele Menschen schon Stunden vor Beginn an der Ravensburger Tourist-Information lagern, startet am 3. Juli um 8 Uhr. Von 4. Juli an sind telefonische Kartenreservierungen bei der Tourist-Info möglich.

Worum geht es? Viel verrät Martina Zeller, wie in jedem Jahr, nicht. „Wir machen in diesem Jahr etwas völlig Neues“, sagt sie voller Begeisterung. Eine gesellschaftspolitische Satire aus der Zeit der Aufklärung werde geboten, frei nach E.T.A. Hoffmann, für Ravensburg liebevoll adaptiert von Ekkehard Zeim. Regie führt wie in den vergangenen Jahren Bodo Klose.

96 Ravensburger Schülerinnen und Schüler agieren in diesem Jahr als Schauspieler, 38 Tänzerinnen der Ballett-Werkstatt Bettina Owczarek und 65 Musiker des Jugendblasorchesters der Musikschule unter Leitung von Harald Hepner wirken mit.

Mehr entdecken: Rund 200 Kinder wollen eine Rolle im Rutentheater ergattern

In diesem Jahr wird beim Rutentheater auch gezaubert, verspricht Martina Zeller: „Solche Zaubereien gab es auf unserer Bühne noch nie.“ Viel Romantik werde das Stück enthalten, natürlich eine Liebesgeschichte, zudem Humor, besondere Kostüme und jede Menge ungewöhnlicher Auftritte. Zeller: „Bei uns tanzen auch Zwiebeln.“

Zur Handlung: Der kleine Zaches wird von der Fee Rosabelverde verzaubert; dadurch ist zwar kaum sein Äußeres, aber dafür seine Außenwirkung komplett verändert. „Es geht um Schein und Sein“, sagt Rutentheater-Leiterin Martina Zeller. Mehr, auch wie das Stück ausgeht, verrät sie nicht. Auf hartnäckige Nachfragen lächelt sie nur: „Das wird in diesem Jahr wieder ganz toll.“

Mehr entdecken: Zigtausende lassen sich Stimmung nicht verregnen