Rutentheater 2019: Märchenhafte Reise mit Alladin in 1001 Nacht

„Mega, richtig cool, sensationell, eine Stimme, eine Ausstrahlung!“, schwärmt Kathleen, eine Besucherin des Rutentheaters und und spricht damit vielen Gästen der Premiere von „Aladin und die Wunderlampe“ aus dem Herzen. Das zumindest legen Applaus und Jubelrufe nach der Vorstellung nahe.

Rückblick: Nach den einleitenden Grußworten von Dieter Graf, Vorsitzende der Rutenfestkommission, wird das Rutenfestlied gemeinsam gesungen. Sodann entführt das Jugendblasorchester der Musikschule Ravensburg unter Leitung von Harald Hepner in die Märchenwelt von 1001 Nacht. Stimmungsvolles Licht und eine graziöse Kulisse führen dem Publikum einen entlegenen Winkel der Welt vor Augen. Hier will die böse Magierin Schang Hai von der live gespielten Kristallkugel Isewawadunisi wissen, wie sie zu Macht und Reichtum kommt. Der bunte Papagei Senfzuellem macht seinem Namen alle Ehre, er wird zum Begleiter der Magierin, Glücksbringer und Nervensäge zugleich. Die Kristallkugel erklärt, dass nur Aladin die für ihre Macht notwendige Öllampe aus einer Höhle holen kann. „Warum“, beantwortet die Kugel originell mit „Keine Ahnung, frag das Schicksal.“

Kulissenwechsel. Hintergrund und Stoffe in warmen Erdfarben. Ein buntes, fröhliches Markttreiben, auch hier gibt es eine Wahrsagerin, die Ellswirdgut. Sie liest in der Hand eines jungen Mannes: „Du wirst gekocht und aufgegessen“. Zum Glück trägt dieser Handschuhe aus Ziegenleder. Ein Knall, dichter Rauch steigt auf. Die Ballettkinder des Ballettstudios Martina Romano tanzen charmant als räuberische Straßenkinder und sind in das Marktgeschehen eingebunden. Das Orchester treibt die Szene an. Aladin stibitzt einen Kohlkopf und bringt ihn nach Hause. Die Mutter ermahnt ihn „Geh mutig und klug und vor allem aufrichtig durchs Leben.“

Er bringt den Kohl zurück, eben in diesem Moment wird Coco, an ein Seil gefesselt, auf den Markt gebracht. Aladin befreit das goldige Äffchen und hat fortan einen treuen Freund. Das Äffchen spielt die Rolle durchgehend pantomimisch, ohne ein Wort zu reden.

Die Magierin schafft es, Aladin und Coco in die Höhle zu schicken, eine ganz wunderbare, funkelnde Kulisse, bei der man das Geschehen drinnen und draußen verfolgen kann. Aladin findet nicht nur die Wunderlampe, sondern auch wertvolle Glitzersteine. Die Handlung nimmt ihren Lauf, zuhause wird schließlich der Dschinn aus der Wunderlampe befreit, ein absolut beeindruckender und wortgewandter Geist. Auf dem Markt interessieren sich der Anlageberater Lehmann und Juwelenhändler Tiffany für die Glitzersteine. Letzterer wird eingeladen: „Sie müssen mal zum Frühstück zu mir kommen.“

Im Sultanspalast die graziöse Prinzessin mit Sultan, Sultanin und Hofstaat – man ahnt schon, dass sie bei Aladin leidenschaftliche Gefühle entfachen wird. „Ist die Luft rein?“ „Zumindest reiner als am Frauentor“, und auch „ein Besuch im Bärengarten, bei dem es kein Memminger Bier mehr gibt.“ Schlag auf Schlag wird die Handlung fortgeführt. Selbst Kamele und Kühe kommen zum Einsatz. Nebst Dschinn gibt es auch eine Dschinnie, die über Zauberkräfte verfügt. Der Scharfrichter Rübeab schwingt allzu gerne sein Schwert, da wird es sogar für Aladin brenzlig. Bis zum glücklichen Ende wechseln Spannung, Magie und Spaß munter ab. Von den Hauptrollen bis zu den Nebenrollen nehmen einen alle Akteure mit in die märchenhafte Welt von 1001 Nacht.