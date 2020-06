Rutenfestbilder für Video gesucht

Ein ganz besonderes Rutenfest-Video planen Filmproduzent Ulf Nürnberger, Sänger Peter Pux und Poetry Slammer Wolfgang Heyer in diesem Jahr.

Nachdem das Ravensburger Fest der Feste aufgrund von Corona ausfallen muss, wollen die drei Ravensburger das Rutenfest zumindest mit einem emotionalen Video aufleben lassen.

Hierfür suchen die Kreativen die schönsten Rutenfestbilder aus den vergangenen Jahren. Ganz gleich, ob im eigenen Garten, auf dem Rummel, vom Feuerwerk oder im Festzelt – Hauptsache die blau-weiße Feierstimmung ist auf dem Foto zu sehen.

Die Bilder werden zu einem Teil des Videos, das das Gefühl des Rutenfests auch in Corona-Zeiten transportieren soll. Interessierte können ihre Schnappschüsse bis 15. Juni per E-Mail senden an: rutenfest@gmx.de