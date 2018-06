Rutenfestauto steht auf dem Marienplatz

Das Rutenfestauto, Hauptpreis der diesjährigen Verlosung aus dem Verkauf der Festabzeichen für das Rutenfest, steht seit Mittwochabend in Ravensburg vor dem Waaghaus. Der erste Preis aus dem Festabzeichenverkauf ist ein Citroen C3 Aircross. Zudem gibt es einen Motorroller sowie E- und Mountainbikes zu gewinnen. Der Verkauf der Festabzeichen beginnt am 28. Juni. Das Motiv ist in diesem Jahr der Gemalte Turm. 1972 war dieses Gebäude schon einmal Festabzeichen des Rutenfests. Das Abzeichen, das erheblich zur Finanzierung des Ravensburger Heimatfests beiträgt, kostet in diesem Jahr wieder 5,50 Euro. Foto: Bernd Adler