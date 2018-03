Rutenfest: Ravensburg zählt die Tage

In 34 Tagen feiert Ravensburg wieder sein Rutenfest. Vom 25. bis 29 Juli steht dann wieder eine ganze Stadt kopf. Die Schwäbische Zeitung hat Neues und Wissenswertes zum Ravensburger Heimatfest 2014 zusammengetragen.

Festabzeichen: Durch den Verkauf des jährlich wechselnden Festabzeichens wird ein erheblicher Teil der Kosten, das die Rutenfestkommission (RFK) als Ausrichter des Rutenfests hat, refinanziert. Das Abzeichen zeigt als Motiv in jedem Jahr ein historisches Gebäude der Stadt. 2014 ist das Pfarrhaus St. Jodok in Eisenbahnstraße das Festabzeichenmotiv. Das Gebäude war 1465 bis 1725 die Badstube des Heilig-Geist-Spitals und wurde 1729 zum Pfarrhaus umgebaut. 50 000 Festabzeichen hat die Firma Rafi im Auftrag der RFK produziert, der Verkauf beginnt am 1. Juli. Das Rutenfestabzeichen kostet in diesem Jahr 4,50 Euro. Es berechtigt zum Einlass bei allen Festveranstaltungen. Nur das Rutentheater kostet extra.

Rutentheater: Im Rutentheater, der Aufführung von Ravensburger Schulkindern im Konzerthaus, gibt es in diesem Jahr das Stück „Tischlein deck dich!“ zu sehen (Leitung: Martina Zeller, Buch: Eckehard Zeim, Regie: Bodo Klose). Premiere ist am Freitag, 18. Juli, um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Dienstag, 8. Juli, ab acht Uhr in der Tourist Information Ravensburg (Kirchstraße 16), Telefon 0751/82-800). Telefonische Reservierungen sind erst einen Tag später möglich. Es gibt keinen Onlineverkauf.

Bierpreis: Den Bierpreis legen weder die Brauereien noch die RFK, sondern die Festwirte in Absprache fest. Jedes Jahr wird er zuerst streng geheim gehalten und dann lautstark diskutiert, was mitunter verwundert, denn dass er steigt, ist fast immer der Fall. In diesem Jahr ist laut SZ-Informationen noch keine Einigung erfolgt, allerdings sprechen alle Anzeichen für eine Preiserhöhung.

Jugendkonzerte: Die Zahl der Jugendkonzerte im Käfig auf dem Blauen Platz wird in diesem Jahr reduziert. Sie finden nur noch am Freitag und Samstag statt, nicht mehr am Montag. Als ein Grund für die Kürzung werden Kostengründe genannt, ein anderer ist das Bogenschießen der Realschüler. Ging das Schießen länger, so kollidierte der Wettbewerb mitunter mit der Startzeit des Jugendkonzerts am Montagabend.

Preise: Die Rutenfestkommission rechnet in diesem Jahr mit Preissteigerungen auf dem Rummel, aber auch bei Essen und Trinken auf dem Fest. Die RFK selbst beabsichtigt, die Preise an ihren Ständen nicht oder nur ein wenig zu erhöhen. Die Lospreise bleiben konstant.

Adlerschießen: Wegen des großen Andrangs an Schützen wird das Adlerschießen der Gymnasiasten in diesem Jahr um eine Stunde vorverlegt. Entsprechend startet der Schützenzug am Rutendienstag bereits um 12.30 statt um 13.30 Uhr. Diese Vorverlegung wird seit einigen Jahren diskutiert und in diesem Jahr zum ersten Mal umgesetzt.

Festzug: Beim Festzug bleibt im Wesentlichen alles beim Alten. Dennoch sieht die RFK es als dringlich an, ihn schon bald weiterzuentwickeln. Der Festzug leidet unter zwei Schwachpunkten. Auf der einen Seite sind viele Kostüme veraltet, verschlissen, in schlechtem Zustand oder den größer und kräftiger werdenden Kindern schlichtweg zu klein. Zudem sind viele Wagen marode. Auf der anderen Seite endet die historische Darstellung der Stadtgeschichte um 1900, die Epochen danach fehlen. Der Grund, dass hier noch nichts geschehen ist, ist einfach: Der RFK fehlt das Geld.

Gewinnspiel: Jedes Festabzeichen hat wieder eine Nummer; am 31. Juli werden unter notarieller Aufsicht die Gewinner der Abzeichenverlosung gezogen. Hauptgewinn ist in diesem Jahr ein Nissan Note vom Autohaus Ebner, daneben gibt es einen Roller der Firma Mahle, zwei E-Bikes und zwei Mountainbikes der Firma Tri-Bike, einen Kaffeevollautomaten mit Rutenfest-Design der Firma Salina sowie eine einwöchige Wohnmobil-Ausfahrt von Hymer.

Rutenfestbändchen: Die Schwäbische Zeitung hat in Abstimmung mit der Rutenfestkommission in diesem Jahr erstmals Rutenfestbändchen fürs Handgelenk produziert. Ein Bändel kostet drei Euro, der Erlös geht an die Rutenfestkommission zur Sanierung des maroden Wetterwägelchens; die Kinder, die darauf mitfahren, zieren in diesem Jahr das Rutenfestmotiv. Das Armbändchen gibt es zu kaufen bei Schwäbisch Media, Karlstraße 16, in Ravensburg.