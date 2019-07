Von Schwäbische Zeitung

Tausende Menschen haben am Schwörmontag in Ulm gefeiert – und das überwiegend friedlich. Das geht aus einer Bilanz des Polizeipräsidiums Ulm hervor. Demnach sei das Konzept der Polizei mit ihren Partnern aufgegangen.

Zwar habe es 35 Straftaten gegeben, was bei genauer Betrachtung im Verhältnis zu der großen Menschenmenge in der Innenstadt aber „nicht als übermäßig viel eingestuft“ werde, heißt es in einer Mitteilung.

Überwiegend waren dies elf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwölf Körperverletzungen und vier ...