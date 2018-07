Rutenfest-Legende Franz Hauf gestorben

Im Jahr 1959 ist Franz Hauf in die Rutenfestkommission (RFK) eingetreten – ein echter Ravensburger, der in der Marktstraße wohnte und somit „immer ganz nah am Rutenfest dran war“, wie Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommssion, sagt. Nun ist Franz Hauf gestorben.

Hauf ist von der ersten Stunde an beim Frohen Auftakt dabei gewesen und und war unter anderem Mitbegründer dieser Veranstaltung am Rutensamstagabend. Im Beirat der Rutenfestkommission hat Hauf bis 2016 mitgewirkt und sich nach wie vor tatkräftig um Belange des Frohen Auftaktes gekümmert. Außerdem ist er auch Jahrzehnte lang als Gruppenleiter für die Festzugsgruppe „Schwäbische Eisenbahn“ tätig gewesen. Lange Jahre hat Hauf eine laut Graf „wunderbare“, ihm auf den Leib geschnittene Uniform eines Kondukteurs der Württembergischen Eisenbahn beim Festzug getragen. Franz Hauf hat 59 Jahre lang viel zum Gelingen des Rutenfestes beigetragen, so Graf. Er sei ein „Rutenfestler mit Leib und Seele“ gewesen. Hauf wird am Dienstag, 24. Juli, um 15 Uhr xxx beerdigt.