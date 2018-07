Rutenfest: Es droht wieder das Parkchaos

Es wird in den nächsten Wochen wieder eng mit Parkplätzen in Ravensburg: Wegen der Aufbauarbeiten für das Rutenfest und den traditionellen Festplatz auf der Kuppelnau werden die großen Parkplätze in der Nordstadt ab der kommenden Woche gesperrt.

Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Scheffelplatz wird demnach bereits ab Montag, 9. Juli, nicht mehr zur Verfügung stehen, ebenso der Teile des Platzes an der Oberschwabenhalle. Der Parkplatz Bechtergarten und der Lehrerparkplatz sind ab Mittwoch, 11. Juli, komplett gesperrt.

