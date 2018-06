Rutenfest-Blechschild für einen guten Zweck

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein limitiertes Blechschild mit dem aktuellen Rutenfestmotiv in einer Auflage von 500 Stück zu kaufen. Das Schild kostet 15 Euro und ist im Vorfeld des Rutenfestes bei vielen Einzelhändlern in Ravensburg erhältlich. Am Rutenfest selbst gibt es das Schild am Andenkenstand der Rutenfestkommission auf dem Platz der Familie. Gestaltet wurde das Schild von Rainer Weishaupt (Foto), die Organisation des Vertriebs organisiert der Ladies Circle. Der Erlös des Verkaufs kommt komplett der Rutenfestkommission zugute. Erhältlich ist das Schild im Vorfeld des Ravensburger Heimatfests unter anderm hier: Tankstelle Schindele, Violas, Weinhof Weiler, Elektro Ertl, Charlies Wine, Food & Coffee, Spielwaren Fischinger, Tourist Info, Ratstube, Schuh Simon, Thommel Hausrat, Vom Fass, Tafelblatt, Bäckerei Hamma (Filialen Marienplatz und Bachstraße). Das Rutenfest beginnt 2018 am 20. Juli.Foto: privat