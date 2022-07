Rutenfest-Andrang in der Notaufnahme

Während des Rutenfests herrscht in der Notaufnahme und der Kinder-Notaufnahme am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg regelmäßig Hochbetrieb, so auch in diesem Jahr. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, gab es zur Halbzeit des Festgeschehens im Vergleich zur letzten Auflage im Jahr 2019 etwa ähnlich viele Fälle und Patienten, die das EK aufsuchen mussten.

In der Zentralen Notaufnahme wurden am Freitag 9, am Samstag 16 und am Sonntag bis zur Mittagszeit weitere neun Fälle protokolliert. Insgesamt suchten also 34 Patienten nach Verletzungen während des Rutenfests ärztliche Hilfe auf. In der Kinder-Notaufnahme, in der alle Patienten unter 18 Jahren betreut werden, waren es insgesamt vier Patienten.

Nach Schlägerei in die Notaufnahme

Zwölf Menschen, also ein Drittel der insgesamt 38 Patienten, hatte Sturzverletzungen erlitten. Acht Mal mussten Schnittverletzungen behandelt werden. Fünf Patienten besuchten die Notaufnahme wegen den Folgen einer Schlägerei. Vier Patienten waren Hitzeopfer, zudem gab es neun Alkoholvergiftungen.

„Glücklicherweise werden viele Fälle direkt vor Ort durch die Notfallsanitäter auf dem Rutenfestgelände abgefangen, sonst bräuchten wir hier die doppelte Besetzung“, wird Fabian Veit, Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme, in der Mitteilung zitiert.

Das Problem mit dem Alkohol

Probleme bereiteten einige Patienten, die unter dem Einfluss von Alkohol Pflegekräfte und Ärzte beleidigten oder bedrohten. In zwei Fällen musste sogar der OSK-interne Sicherheitsdienst eingreifen.