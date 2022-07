Rutenfest: Am Sonntag noch mehr Fälle in der Notaufnahme

Der Hochbetrieb beim Ravensburger Rutenfest nach zwei Jahren Corona-Pause bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das St. Elisabethen-Klinikum. Am Rutensonntag erreichte die Zahl der Festbesucher, die in die Notaufnahme oder in die Kindernotaufnahme kamen, vermutlich ihren Höchststand.

Insgesamt 17 Festbesucher wurden über den Tag verteilt aufgenommen, wie die Oberschwabenklinik (OSK) mitteilt.

Eine jugendliche Person kam mit einer Alkoholvergiftung in die Kindernotaufnahme, sieben Erwachsene waren es mit derselben Diagnose in der Zentralen Notaufnahme.

Große Hitze und Alkohol

Die große Hitze machte drei Erwachsenen schwer zu schaffen, sie litten an Herz-Kreislauf-Problemen oder waren dehydriert. Jeweils zwei Erwachsene waren gestürzt, erlitten Schnittwunden und waren in eine Schlägerei verwickelt. Eine Person kam zudem mit einer starken Augenreizung ins Klinikum.

Auch am Rutenmontag hat es bis zum frühen Nachmittag bereits fünf Fälle in der Notaufnahme gegeben.