Rutenfest endet mit lautem Knallen: Die schönsten Bilder vom Feuerwerk

Es ist jedes Jahr das Finale des Ravensburger Rutenfestes: das große Feuerwerk. Doch wegen Corona fiel dieses die vergangenen zwei Jahre aus. In diesem Jahr war es wieder soweit. Am Abend des Rutenfestdienstages blickten Tausende Menschen in den Himmel und warteten gespannt bis der erste Knall zu hören war.

Gegen 22.45 Uhr waren die ersten lauten Böller auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle zu hören. Kurz darauf erreichten die ersten große Raketen den Nachthimmel über Ravensburg. Gut 15 Minuten dauerte das Spektakel. Dieses war geprägt von roten Herzen über bunte Kreise bis zu klassischem Goldregen und nochmal ordentlichen Knallern am Ende. Das sind die schönsten Bilder aus der SZ-Redaktion:

Ein Feuerwerk beendet das Ravensburger Rutenfest 2022. (Foto: Lea Dillmann) Ein Feuerwerk beendet das Ravensburger Rutenfest 2022. (Foto: Siegfried Heiss) Ein Feuerwerk beendet das Ravensburger Rutenfest 2022. (Foto: Lea Dillmann) Ein Feuerwerk beendet das Ravensburger Rutenfest 2022. (Foto: Lea Dillmann) Ein Feuerwerk beendet das Ravensburger Rutenfest 2022. (Foto: Lea Dillmann) Auch von weitem ist der Rummel auf dem Rutenfest zu sehen. (Foto: Siegfried Heiss) 1 von 1

Feuerwerke sind aktuell umstritten. Ein Krieg in Europa sowie die Forderung nach mehr Umweltschutz sind Gründe, die dagegen sprechen. Auf dem Welfenfest in Weingarten Anfang Juli wurde deshalb das Feuerwerk durch eine Lasershow ersetzt. Doch die kam nicht bei allen Zuschauern gut an.

Andere Feste hingegen haben sich für ein Feuerwerk entschieden. So soll es auch auf dem Altstadt- und Seenachtsfest in Bad Waldsee wieder eines geben. Das Fest findet dieses Jahr am 30. und 31. Juli statt.