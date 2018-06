Rutenbändchen: Schon über 1000 Stück verkauft

Bereits über 1000 Rutenbändchen hat Schwäbisch Media seit dem Start in der vergangenen Woche verkauft. Die Bänder mit dem Rutenfestmotiv 2018 gibt es zum Preis von drei Euro. Der Erlös kommt vollständig der Ravensburger Rutenfestkommission (RFK) zugute. Bereits in den vergangenen drei Jahren gab es die Bändchen; die RFK nutzte das damit erwirtschaftete Geld für Sanierungen an Festzugswagen. In diesem Jahr sollen von dem Erlös die Ravensburger Schützentrommler neu eingekleidet werden. Diese Trommlergruppe wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Erhältlich ist das Rutenbändchen bei Schwäbisch Media in Ravensburg, Karlstraße 16, am Empfang. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 18Uhr, Freitag von 8.30 bis 17 Uhr. Bis zum Rutenfest gibt es das Bändchen auch samstags auf dem Wochenmarkt beim RFK-Andenkenstand. Foto: privat