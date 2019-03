Eigentlich müsste sich jeder Fußballer so richtig freuen, wenn er die Kunstrasensaison hinter sich lassen kann, um endlich wieder auf Naturrasen spielen zu dürfen. Fabian Hummel, Manager von Oberligist FV Ravensburg, ist da allerdings eine Ausnahme. Ihm hat es nichts ausgemacht, dass der FV noch vor zwei Wochen auf dem TSB-Kunstrasen gegen den SV Spielberg spielte. Natürlich hat aber auch Hummel nichts dagegen, dass am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Oberachern nun auch die Ravensburger erstmals wieder auf heimischem Gras um Punkte kämpfen werden.

Hummels Vorliebe für den Kunstrasenplatz hat zwei Gründe. Erstens sei dieser „sehr sauber“, also technisch einwandfrei bespielbar, sagt er, der aktuell noch die A-Jugend des SSV Ulm 1846 verantwortet, aus Trainersicht. Zudem sei die Verletzungsgefahr auf den Kunstrasenplätzen der neueren Generation wesentlich geringer geworden. Früher, als mehr oder weniger auf einem mit einer Sandschicht garnierten „Teppich“ gespielt wurde, war das Risiko recht hoch. Heute seien die Oberflächen hochflorig und gedämmt.

Lieber vorsichtig sein

Der zweite Grund, eher länger auf einem Kunstrasen zu spielen, ist ein finanzieller. „Mit einem einzigen Spiel kann man den ganzen Platz kaputt machen“, sagt Hummel. Deshalb habe der FV sich auch vor zwei Wochen vor der Begegnung mit Spielberg gegen den Rasenplatz entschieden, obwohl die Stadt Ravensburg grünes Licht gegeben habe. „Wir sind da lieber sehr vorsichtig“, sagt Hummel. FV-Trainer Steffen Wohlfarth pflichtet ihm bei: „Es war besser, auf den Kunstrasen zu gehen.“ Auf eine Viertelmillion Euro schätzt Hummel die Kosten für einen neuen Rasen. Da geht auch ein Oberligist das Risiko nicht ein, einen dauerhaften Schaden zu hinterlassen, nur um auf Rasen gespielt zu haben.

Selbst am Bodensee, wo der Winter wesentlich weniger heftige Auswirkungen hat, sind die Kunstrasenplätze sehr begehrt. Der VfB Friedrichshafen zum Beispiel hat noch am vergangenen Wochenende auf Kunstrasen gespielt. Erst im April will Spielertrainer Daniel Di Leo mit seiner Mannschaft wieder dauerhaft auf Rasen spielen. Das heißt nicht, dass er nicht auf Rasen trainieren ließ. Weil am Wochenende ein Auswärtsspiel in Kißlegg ansteht, das keinen Kunstrasenplatz hat, mühten sich die Friedrichshafener im Training auf einem holprigen Nebenplatz – um die zu erwartenden Verhältnisse in Kißlegg zu simulieren. „Den haben wir nach dem Winter so gelassen, wie er ist“, verriet Di Leo. Für das nächste Heimspiel sei aber angedacht, wieder auf Rasen zu gehen. Keine Wahl hat im Moment dagegen die SpVgg Lindau, bei der ein Kunstrasenplatz aber in Planung ist.

Im Allgäu, wo der Winter bekanntlich härter als in Oberschwaben und am Bodensee ist, befinden sich noch einige Rasenplätze nicht in bespielbarem Zustand. Verbandsligist FC Wangen, Landesligist FC Leutkirch und Bezirksligist FC Isny etwa haben bisher noch nicht auf Rasen gespielt. In Isny wird das auch am kommenden Wochenende gegen Kressbronn so bleiben. Der städtische Bauhof hat den Rasenplatz – der wegen guter Pflege schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat – im Rainstadion noch nicht freigegeben. Von dem Kunstrasen in Isny profitieren auch Vereine aus der näheren Umgebung, die ihn jederzeit nutzen können, aber nicht müssen. Der SV Beuren etwa entschied sich am vergangenen Sonntag dazu, den SC Unterzeil-Reichenhofen lieber auf dem heimischen Rasenplatz zu empfangen. Das schmeckte SCU-Trainer Daniel Barth gar nicht: „Da waren ziemliche Furchen drin.“

Auch in Leutkirch können umliegende Dorfvereine auf den Kunstrasenplatz ausweichen. „Das ist gut organisiert“, sagt der FCL-Vorsitzende Jochen Reischmann. Und das muss es auch. Leutkirch, Unterzeil, Wuchzenhofen, Gebrazhofen – bei so vielen Interessenten sind Absprachen unbedingt notwendig. Wenn auch nicht mehr lange. „Wir wollen so schnell wie möglich auf den Rasen“, sagt Reischmann. Mitte April soll es so weit sein.