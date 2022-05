Rundgang durch Kunstausstellung mit Wissenschaftlerin und Direktorin

Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung „Jacqueline de Jong. The Ultimate Kiss“ mit der Kunsthistorikerin Margrit Brehm aus Karlsruhe und Ute Stuffer, Direktorin des Ravensburger Kunstmuseums, haben Interessierte am Donnerstag, 19. Mai, um 18 Uhr Gelegenheit, im lockeren Gespräch Hintergrundinformationen zur niederländischen Künstlerin, ihrer kraftvollen Malerei und ihrer unbeugsamen aktivistischen Haltung in oftmals männlich dominierten Kreisen zu erlangen.

Die Expertin Margrit Brehm war laut Pressemitteilung von 1992 bis 2002 zunächst als Kuratorin und später als interimistische Leiterin an der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden tätig. 2003 wurde sie Chefkuratorin des in Gründung befindlichen Museums der Moderne in Salzburg. Seit 2006 ist sie freiberuflich als Autorin, Kuratorin und Verlegerin tätig, uter anderem als Geschäftsführerin des Ernest-Rathenau-Verlags.