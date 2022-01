Rundgang durch die Ausstellung von Max Ernst

Beim Ausstellungsrundgang mit Gabriele Sand, Sprengel Museum Hannover und Ute Stuffer, Direktorin Kunstmuseum erfahren Besucher am Freitag, 4 Februar, um 17 Uhr direkt vor den ausgestellten Werken spannende Hintergrundinformationen zu Max Ernsts Wirken und Schaffen. Als einer der vielseitigsten Erfinder des Surrealismus gehört Max Ernst (1891 bis 1976) zu den bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Die Werkschau schlägt mit mehr als 50 Arbeiten einen Bogen von den Anfängen im Rheinischen Expressionismus bis zum fulminanten grafischen Spätwerk, gibt Einblick in Max Ernsts skulpturales Schaffen und lädt ein, in die traumwandlerischen Zwischenwelten seiner Malerei einzutauchen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kunstmuseums Ravensburg. Während des Rundgangs dürfen Fragen zu den einzelnen Arbeiten gestellt werden, damit ein lebendiger Dialog zwischen den Experten und den Besuchern entsteht.

Die Kosten betragen fünf Euro zuzüglich Eintritt, Jugendliche bis 18 Jahre und Studierende sind frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0751 / 8 28 10 (zu den Öffnungszeiten) oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de. Es gilt die 2G-Plus-Regelung und die FFP2-Maskenpflicht.