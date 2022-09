Rund 800 Azubis starten am Institut für Soziale Berufe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 800 Berufs-/Fachschülerinnen und -schüler starteten ihre Ausbildung am Institut für Soziale Berufe (IfSB) in Ravensburg, Wangen/Isny, Bad Wurzach und Ulm. Insgesamt bereiten sich im Schuljahr 2022/2023 an den vier Standorten fast 2000 Schülerinnen und Schüler auf einen Beruf in den Bereichen Erziehung, Teilhabe und Pflege vor. Damit hat die Schülerzahl einen Höchststand in der 50-jährigen Geschichte des Instituts erreicht. „Das Team des IfSB freut sich, mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel in den sozialen Berufen zu leisten“, sagt Professor Florian Kluger, Direktor des Instituts für Soziale Berufe.

Den angehenden Fachkräften stehen nach der Ausbildung alle Türen offen: „Die Berufsaussichten sind hervorragend. In allen sozialen Berufen wird Personal gesucht“, sagt Kluger. Das IfSB bildet Pflegefachkräfte, Altenpflegehelfer, Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Heilerziehungspfleger und Heilerziehungsassistenten aus. Außerdem kann die Weiterbildung als Heilpädagoge und als Fachwirt für Organisation und Führung absolviert werden. Zusammen mit den Angeboten der IfSB-Akademie für Fort- und Weiterbildung ist lebenslanges Lernen aus einer Hand mit intensiver Theorie-Praxis-Verschränkung möglich.

Bereits während der Ausbildung erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Vergütung oder eine finanzielle Unterstützung: Während in den praxisintegrierten Ausbildungsformen eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird, bekommen die Schülerinnen und Schüler in den schulischen Vollzeitformen ein elternunabhängiges und nicht rückzahlpflichtiges BaföG.

Kluger weist auch auf Zukunftsmöglichkeiten eines Fachschulabschlusses hin: „Mittlerweile erhalten die Fachschulabsolventinnen und -absolventen mit dem Fachschulzeugnis einen sogenannten Bachelor-Professional verliehen“, erklärt Kluger. Damit ist die hohe Qualität der Ausbildung dokumentiert. Außerdem erhalten die Fachschulabsolventen mittlerweile für alle Hochschulen eine Hochschulzugangsberechtigung. Weiterhin bietet das IFSB in allen schulischen Vollzeitausbildungen die Möglichkeit an, die Fachhochschulreife zu erwerben. Mit einigen Hochschulen hat das IfSB Vereinbarungen geschlossen, die großzügige Anerkennungen ermöglichen.

Nähere Infos zu den Aus- und Weiterbildungen: www.ifsb-rv.de