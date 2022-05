Rund 60 Radfahrer bei der Kidical Mass

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz Freibadwetters und heißen Asphalts haben fast 60 kleine und große Radfahr-Begeisterte bei der Kidical Mass Schussental die Straße erobert und sind von Ravensburg nach Weingarten gefahren. Im Stadtgarten gab es Abkühlung im Bach und am SOLAWI-Getränkestand. Tolle Gewinne gab es am BUND-Glücksrad und beim Fahrradparcours vom Verein Lebenswertes Schussental. Mit dabei waren auch fünf Lastenräder, unter anderem von WERA, dem Lastenradverleih vom Bund für Umwelt- und Naturschutz in Ravensburg. Toll, dass so viele dabei waren – bis zum nächsten Mal! Foto: Veranstalter