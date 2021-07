Ruhestörung führt Polizei zu Drogen

Ermittlungen wegen illegalen Drogenbesitzes haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen zwei 26 und 35 Jahre alte Männer eingeleitet.

Das Duo war laut Polizeibericht am Dienstag kurz nach 21 Uhr wegen lauter Musik in einer Wohnung in der Oberen Breite Straße aufgefallen. Anwohner verständigten die Polizei. Im Gespräch mit den beiden Männern stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. In der Wohnung kamen bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung konsumtypische Utensilien sowie eine Amphetamin-Mischung zutage, die die Polizisten beschlagnahmten. Das Duo war bereits tagsüber im Stadtgebiet mit illegalen Substanzen aufgefallen und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.