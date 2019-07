Eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus im Absenreuterweg ist der Polizei am späten Donnerstagabend um Mitternacht gemeldet worden. Die Beamten des Polizeireviers Ravensburg trafen in einer Wohnung mehrere Personen an, die dort mit lautstarker Musik feierten. Gegen den 52-jährigen Wohnungsinhaber lag ein Haftbefehl, der laut Polizeibericht von den Beamten vollstreckt wurde. Noch in seiner Wohnung wurde der 52-Jährige festgenommen.