Ruff führt Minigolfer aus dem Keller

Die Minigolfer der Spielgemeinschaft MGG Ravensburg/Oberkochen haben sich bei ihrem Heimspieltag zumindest etwas aus dem Tabellenkeller der Verbandsliga herausspielen können. Mit 519 Schlägen platzierten sich die drei Oberkochener und das Trio des MGC Ravensburg klar hinter Topfavorit SSV Ulm 1846 (481). Der MGG behauptete sich aber knapp vor dem Tabellenletzten KGC Bad Urach (521) und dem 1. MGC Metzingen (522).

Mit 18:22 Zählern und Zwischenrang drei ist die Abstiegsgefahr aber noch nicht vollständig gebannt. Thomas Ruff ist in seiner derzeitigen Form jedoch immer ein Garant für wichtige Punkte. Der Ravensburger sicherte sich zudem den württembergischen Meistertitel der Senioren 1 in der Kombination.

Vor dem Spieltag in Oberkochen fanden sich die Ravensburger, die vor zwei Jahren noch Drittliga-Vizemeister waren, auf dem fünften und vorletzten Platz wieder. Beim Heimspieltag drehte neben Ruff, der trotz verkorkster dritter Runde mit 103 (26/24/30/23) Schlägen zum Tagesbesten des Gastgebers avancierte, die andere Hälfte der Spielgemeinschaft auf. Rudolf Kellner (23/26/28/30), Stefan Funk (28/24/30/25) und Richard Raith (34/23/23/28) sowie der Ravensburger Ulli Hengstberger (24/28/30/25) hielten mit Ruff mit. Lediglich Benny Brechtel aus Friedrichshafen fiel mit 117 (36/31/23/27) Schlägen etwas ab.

Nur zwei Punkte Vorsprung

Den Dritten Ravensburg/Oberkochen trennen nur zwei Zähler vom Fünften Asperg, nur Bad Urach hinkt mit acht Punkten schon deutlich hinterher. Allerdings hat der Letzte noch seinen Heimspieltag in der Hinterhand, was im Minigolf oftmals die volle Punktezahl bedeutet. Da es aber in Urach Eternitanlagen gibt, werden dort wohl Wernau und Asperg, die über Betonanlagen verfügen, die größten Schwierigkeiten bekommen. Ulm dürfte sich hingegen den Titel nicht mehr nehmen lassen.

Thomas Ruff war über die Ausbeute seines MGG vollauf zufrieden. „Mehr war nicht drin. Gut, dass wir Bad Urach, die am Schluss stark aufkamen, und Metzingen, die wir im letzten Durchgang noch überholt haben, hinter uns lassen konnten.“ Ruff nahm wie einige andere Konkurrenten eine Woche zuvor die Gelegenheit wahr, sich beim Ranglistenspieltag auf die Verbandsliga einzuspielen. „Völlig überrascht“ war der Ravensburger, als er sich nach den vier Stationen (Wernau, Bad Mergentheim, Niederstetten und Oberkochen) mit 111 Zählern die württembergische Senioren-1-Meisterschaft in der Kombination (Eternit und Beton) holte – obwohl er in Niederstetten nicht mit von der Partie war.

In Oberkochen kamen 36 Punkte für Rang drei hinzu, mit 93 (25/23/22/23) Schlägen lag Ruff nur hinter Ralf Geisler (Metzingen/89) und Gerd Fischer (Süßen/91). Das mach dem Ravensburger Hoffnung auf die deutsche Meisterschaft vom 25. August bis 1. September an selber Stätte. Auf Eternit reichte es hinter Fischer zur Vizemeisterschaft. Die Seniorenmannschaft des MGC Oberkochen, für die Ruff neben Achim Jahr startet, war vom Meistertitel weit entfernt. Mit 30:42 Punkten wurde unter zehn Mannschaften der sechste Rang erreicht.