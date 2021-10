Rückblick auf eine wunderbare Tagung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ausgerichtet wurde diese Veranstaltung vom Bund der Danziger e. V. in Zusammenarbeit mit der Ortsstelle Ravensburg und gefördert vom Kulturreferat für Westpreußen, Posener Land und Mittelpolen.

Dadurch war es möglich fünf tolle Referenten einzuladen, die aus Hamburg, Lübeck, München, Bern und Danzig kamen. Petra Lorinser, Ansprechpartnerin in Ravensburg, konnte 24 Teilnehmer, die größtenteils eine längere Anreise auf sich nahmen, begrüßen.

Es war erfreulich, dass die Veranstaltung und die Themen der Vorträge Menschen jeden Alters angesprochen hatten.

Bedanken möchte sich der Bund der Danziger e. V. auch bei Herrn Axel Müller MdB, der sich, so kurz vor der Bundestagswahl, die Zeit genommen hat um die Teilnehmer willkommen zu heißen. Wir gratulieren Axel Müller zu seiner Wiederwahl und freuen uns, mit ihm einen Vertreter für die Belange der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten in Berlin zu haben. Ein großer Dank geht auch an das Organisations- und Helferteam.

Zum Vortrag von Dr. Alfred Georg Lange über „Johann Sebastian Bach und Danzig“ sowie „Der Danziger Komponist und Cembalist Johann Gottlieb Goldberg und seine Variationen“ gab es auch immer einige Ausschnitte aus den verschiedenen Kompositionen zu hören.

Durch Frau Prof. Dr. Birgitt Borkopp-Restle erfuhren wir etwas über den „Schatz der Marienkirche zu Danzig – Liturgische Gewänder und textile Objekte aus dem späten Mittelalter“.

Frau Iwona Kramer-Galinska gab uns mit ihrem Vortrag „Prof. Willi Drost – Der letzte deutsche Direktor des Stadtmuseums Danzig“ Einblick in das Leben und die Verdienste des Kunsthistorikers.

Mit seiner Präsentation „Ahnenforschung – Der Weg in die Vergangenheit der Vorfahren“ erklärte uns Markus Breyer wie am besten vorgegangen werden sollte, um erfolgreich Urkunden oder Dokumente zu finden.

Mit „Elise Püttner – Das Schreiben für Danzig und Zoppot“ machte der Vortrag von Dr. Janusz Mosakowski den Abschluss. Hier ging es um eine starke Frauenpersönlichkeit des frühen 19. Jahrhunderts.

Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig, dass es sich gelohnt hat nach Ravensburg zu reisen und das es schön war sich untereinander austauschen zu können und neue Kontakte zu knüpfen.