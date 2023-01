Rudolfstraße und Weinbergstraße bekommen Fernwärme

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Ravensburger Innenstadt geht in die nächste Phase: Die TWS verlegt in Teilen der Rudolfstraße und Weinbergstraße Fernwärmeleitungen und Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung. Los geht’s am Montag, 9. Januar. „Die Fernwärme ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und wir treiben damit parallel die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern voran“, sagt Miriam Sepke-Vogt, Projektleiterin der TWS. Die Arbeiten in der Rudolfstraße erfolgen in zwei Abschnitten. Sie beginnen zwischen der Kreuzung Olgastraße und der Kreuzung Weinbergstraße. Ab dem 9. Januar sind die Rudolfstraße und die Weinbergstraße in diesem Bereich bis voraussichtlich Mitte Februar gesperrt. Die Umleitung von der Rudolfstraße auf die Olgastraße wird ausgeschildert. Ab Anfang Februar bis voraussichtlich Ende März soll der Abschnitt zwischen der Kreuzung Weinbergstraße und der Kreuzung Seestraße folgen. Für diesen Bauabschnitt wird dieser Bereich der Rudolfstraße sowie Teile der Römerstraße und ein Stück der Weinbergstraße in Richtung Friedrich-Schiller-Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt von der Rudolfstraße auf die Weinbergstraße und wird entsprechend ausgeschildert. Der Zugang zu den Häusern ist jeweils gewährleistet. Die Zufahrt zu den Gebäuden mit Fahrzeugen ist in der Bauphase jedoch eingeschränkt und nur für die Anwohner möglich. Der Anschluss an das hocheffiziente Fernwärmenetz in Ravensburg ist entlang der geplanten Trasse möglich, teilen die TWS mit. Interessierte können sich auf der Website der TWS unter waerme.tws.de informieren.