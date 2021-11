RRCO - Mitgliederversammlung 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorstandsvorsitzende, Erich Glashauser, begrüßte die Anwesenden und berichtete umfassend über die Ereignisse des Jahres 2020. Er bedankte sich bei den Vorstandskollegen für die Zusammenarbeit und erfolgreiche Umsetzung aller Aktionen. Einen ganz besonderen Dank richtete er an alle Mitglieder, die zu einer tollen Atmosphäre im Verein beigetragen hatten.

Nachdem Kassiererin Gabi Port die Ein- und Ausgaben des Vereins detailliert dargelegt hatte, wurden von den Kassenprüfern Stefan Gropper und Peter Küster die Zahlen bestätigt. Auf die Entlastung des Vorstandes folgte die Wahl des Schriftführers. Hier wurde die Bewerbung von Christiane Lauer in geheimer Wahl bestätigt. Für das Amt des 1. Vorsitzenden hatte sich Ralf Prasser bereit erklärt, welcher anschließend ebenso in geheimer Wahl bestätigt wurde. Erich Glashauser wünschte den neuen Vorstandsmitgliedern einen guten Start und übergab die weitere Ausführung der Tagesordnung an den neuen Vorstandsvorsitzenden Ralf Prasser. Mit großem Dank wurden die ehemaligen Vorstandsmitglieder Erich Glashauser und Erwin Natzel für die hervorragenden Leistungen in den Funktionen als 1. Vorstandvorsitzender und Schriftführer gewürdigt.

Der neu gewählte 1. Vorsitzende Ralf Prasser bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und die rege Beteiligung, beendete die Mitgliederversammlung 2021 und verabschiedete die Mitglieder herzlichst.