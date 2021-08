Royal Rangers erleben Sommercamp mit Alaska-Feeling

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vergangenen Jahr 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie kein Zeltlager stattfinden. Dieses Jahr war es nun endlich wieder möglich. Zusammen mit rund 40 Pfadfindern aus Illmensee verbrachten 115 Kinder und Jugendliche aus Ravensburg und ihre Betreuer/innen eine Woche im Zeltlager.

Die Royal Rangers sind eine christliche Pfadfinderschaft, in Ravensburg hat der Verein circa 150 Mitglieder. Neben den wöchentlichen Treffen ist das Sommercamp das Highlight des Jahres. 2021 stand das Camp unter dem Motto „Unterwegs nach Alaska“, was sich als prophetisch erwies: Innerhalb kurzer Zeit verwandelte sich die Wiese, auf der das Camp aufgebaut wurde, durch die starken Regenfälle in eine sommerliche Matschwüste. Die Royal Rangers bauen ihre Lager ohne Nägel und Schrauben mit viel Holz und Sisal, also Seil aus Naturmaterial, auf und schlafen in sogenannten Jurten. Das sind schwarze Rundzelte für 10 bis 14 Personen. Besonders anspruchsvoll im Aufbau sind dabei die Jurtenburgen, die sehr beeindruckend aussehen, aber für Starkregen nur bedingt geeignet sind. Und Regen gab es genug in der Woche.

Trotz des nassen Wetters hielten die Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern durch und erlebten spannende Geländespiele, machten Workshops und sangen gemeinsam mit Begeisterung. Alle Jurten hielten stand, die Schlafsäcke blieben trocken. „Wir konnten alle unsere Programmpunkte durchführen“, berichtete Dominik Maier, einer der verantwortlichen Leiter. Sogar der nächtliche Orientierungslauf für die Jugendlichen ab 13 Jahren inklusive Abseilaktion und Seilbahn waren möglich. Einzig die Wiese, auf der das Lager stand, wurde durch das nasse Wetter stark in Mitleidenschaft gezogen.

Bei den Rangers sind die Kinder und Jugendlichen altersgemäß in Teams eingeteilt, Mädchen und Jungs getrennt. „Dass wir das als Team zusammen erleben ist das Beste“, erklärte die 13 Jahre alte Sophie. „Wir machen jeden Tag Feuer und kochen unser Essen selbst“, ergänzte stolz ihre Kameradin.

Dieses Jahr war ein Corona-Test im Laufe der Woche ein zusätzlicher Programmpunkt. Es konnte leider kein Besuchstag für die Eltern stattfinden, außerhalb des Campgeländes galt die Maskenpflicht. „Wir sind sehr froh, dass wir das Camp trotz allem durchführen konnten“, ergänzte Maier, „für uns alle war diese Woche eine echte Atempause mit vielen schönen Erlebnissen.“