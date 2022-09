Royal Rangers aus Ravensburg in Thüringen auf dem Bundescamp

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Pfadfindercamp mit 16 420 Teilnehmern, ist das möglich? Diesen Sommer wurde es von der Pfadfinderschaft Royal Rangers möglich gemacht. Schwierig war es ein Gelände zu finden, auf dem so viele Menschen für eine Woche Platz finden. Das Bundescamp fand schließlich in Thüringen, auf dem 60 Hektar großen Gelände der ehemaligen Galopprennbahn bei Gotha, ausreichend Platz. Monate im Voraus wurden Militärstraßen, Leitungen für Trinkwasser und Abwasser verlegt, Waschgelegenheiten und sehr viele Toiletten, eine riesige Tribüne und vieles mehr aufgebaut. Am 31. Juli war es dann soweit. Mit über 16 300 Pfadfindern aus ganz Deutschland (deswegen Bundescamp) kamen auch 86 Ranger aus Ravensburg am Boxberg an. Dort bauten die jungen Leute dann die Jurten (schwarze Zelte in denen bis zu zwölf Personen schlafen können) auf. Außerdem wurden Tavernen, Türme, Eingangstore und vieles mehr aus Holzstangen gebaut, denn auf so einem Camp gibt es ja auch viel Kultur und die Ranger müssen kochen und essen. So wurde Thüringen für die Dauer des Camps bis zum 7. August um eine Kleinstadt reicher.

„Frei sein“ war das zentrale Thema, unter diesem Motto liefen alle Veranstaltungen. Die Teilnehmer waren nach ihren Herkunftsregionen in Campstädte aufgeteilt. Alle Ravensburger und weitere Ranger aus der Region Bodensee-Oberschwaben stellten gemeinsam die Stadt Almaty in Kasachstan dar. Tagsüber konnten Workshops besucht werden, für die älteren Jugendlichen gab es Seminare zu vielen Themen. Da die Royal Rangers eine christliche Pfadfinderschaft sind (Royal steht für königlich, und dieser König ist Jesus) befand sich auf dem Campgelände auch ein „Soli-Deo-Gloria-Dom“. Dort wurde rund um die Uhr gebetet oder gesungen. Abends wurde von den Jugendlichen Feuer gemacht und gekocht. Das Highlight des Tages fand dann um 20 Uhr statt: alle Teilnehmer versammelten sich im sogenannten „Makan“, der zentral inmitten des Campgeländes lag. Auf der großen Bühne spielte ein eigens für das Bundescamp zusammengestelltes Orchester. Theaterstücke und Andachten zum Thema „Wie kann ich wirklich frei sein“ hinterließen tiefe Eindrücke bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Am letzten Abend gab es noch eine große Überraschung: live gaben die christlichen Rapper „O-Bros“ ein Konzert.