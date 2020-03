Rotlicht missachtet: Fußgängerin schwer verletzt

In der Wangener Straße in Ravensburg ist am Montagmorgen eine Fußgängerin von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, nutzte die 17-Jährige gegen 7.25 Uhr den Fußgängerüberweg nahe der Einmündung Hinzistobler Straße. Beim Überqueren der Wangener Straße in Richtung der dortigen Bushaltestelle missachtete sie das Rotlicht der Fußgängerampel. Zeitgleich fuhren zwei Lastwagen hintereinander auf der Wangener Straße stadteinwärts. Der Fahrer des zweiten Lastwagens, ein Sattelzug, erwischte die Fußgängerin, die danach stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich die Jugendliche schwer. Ein Rettungsteam brachte sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.