Bund spart am Bevölkerungsschutz: Rotes Kreuz Ravensburg bezeichnet das als „Schlag ins Gesicht“

Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 ist der Etat beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe von 286 Millionen auf 174 Millionen Euro geschrumpft. Die Ausgaben des Technischen Hilfswerkes sollen von 544 Millionen auf 386 Millionen Euro sinken.

Die Verantwortlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Kreis Ravensburg halten das für einen „bundespolitischen Skandal“. Sie haben jetzt einen Brandbrief an die Bundestags- und Landtagsabgeordneten des Wahlkreises gerichtet.

Geschäftsführer Gerhard Krayss und Präsident Dieter Meschenmoser vom DRK-Kreisverband Ravensburg freuten sich über die gelungene Kreisversammlung in Präsenz, zu der sie eingeladen hatten. (Foto: DRK)

„Mit Entsetzen und völligem Unverständnis nehmen wir zur Kenntnis, dass ...die finanziellen Mittel des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe massiv zusammengestrichen werden. Schon in der Vergangenheit hat das Deutsche Rote Kreuz immer wieder darauf hingewiesen, dass der Bevölkerungsschutz massiv gefördert werden muss und dass die Phase des Kaputtsparens endlich beendet werden sollte“, so Dieter Meschenmoser, Präsident des DRK-Kreisverbandes, und Kreisgeschäftsführer Gerhard Krayss in dem Schreiben.

Es geht nur noch mit Spenden

Aufgrund einer schon „bislang völlig unzureichenden Finanzierung“ sei die „zuverlässige Funktionsfähigkeit des Katastrophenschutzes und damit die Sicherheit der Menschen im Lande auf Dauer gefährdet“. Die DRK-Verantwortlichen aus dem Kreis seien davon ausgegangen, dass diese Botschaft „wohl teilweise angekommen ist“.

„Flüchtlingskrise, Flutkatastrophe, Ukrainekrieg, Klimawandel, Coronapandemie, Waldbrände haben vermeintlich zu einem Bewusstseinswandel in der Politik geführt. Aber nur vermeintlich, denn der vorliegende Haushaltsentwurf spricht eine andere Sprache.“

Wenn die vorgesehenen Kürzungen zum Tragen kämen, sei das nicht nur für den Bevölkerungsschutz ein Desaster, sondern auch ein „Schlag ins Gesicht“ der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Meschenmoser und Krayss: Schon jetzt investiere das DRK „Spendengelder in erheblicher Höhe, um die Einsatzfähigkeit des Bevölkerungschutzes in unserem Kreisverband aufrecht zu erhalten“. Es sei aber nur noch eine Frage der Zeit, bis das nicht mehr geleistet werden könne.

Der oftmals geäußerten Anerkennung müssen nun auch endlich Taten der Unterstützung folgen.

Auch der CDU-Ortsverband Ravensburg hat gegen die Pläne protestiert. Durch die Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe im Ahrtal und die Rückkehr des Krieges nach Europa sei in sehr kurzer Zeit sehr klar geworden, dass Fragen der akuten Krisenvorsorge und damit die Ausstattung der Hilfsorganisationen mit der höchsten Priorität behandelt werden müssen, so Vorsitzender Christoph Sitta.

Die Hilfsorganisationen hätten zuletzt eindrücklich geschildert, dass sowohl die Unterbringung von Opfern wie auch der Unterhalt der Einsatzfahrzeuge mit den derzeit vorhandenen Mitteln nicht mehr möglich sind. Die Ampel mache nun das „Gegenteil des Notwendigen“.

Auch der CDU-Ortsverband verweist auf die Leistungen der Ehrenamtlichen im Bevölkerungsschutz: „Der oftmals geäußerten Anerkennung müssen nun auch endlich Taten der Unterstützung folgen.“