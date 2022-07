Rotes Kreuz bietet Kinderarmbänder am Rutenfest

Das Deutsche Rote Kreuz Ravensburg stellt beim Rutenfest wieder kostenlose Kinder-Armbänder zur Verfügung. Damit werde verhindert, teilt das DRK mit, dass Kinder hilflos umherirren, wenn sie in der Menschenmenge den Kontakt zu ihren Eltern verloren haben.

Anhand der Telefonnummer sollen Eltern schnell gefunden werden

Die Idee sehe vor, dass aufmerksame Festbesucher solche Kinder zu einer der beiden DRK-Wachen bringen. Diese befinden sich in der Kuppelnauschule und in der Franz-Stapf-Straße, wo das DRK eine mobile Wache beim Vergnügungspark betreibt. Wer seinem Kind ein solches Armband anlegen will, kann es in den beiden Wachen zu den Öffnungszeiten abholen. „Anhand des Kindernamens und der Handy-Nummer der Eltern auf dem Armband kann in der Regel schnell das Problem gelöst werden“, so das DRK in einer Pressemitteilung. „Wenn sich Eltern und Kinder nach einer Phase der Ungewissheit wieder in die Arme schließen können, sind die Tränen getrocknet und der Schmerz vergessen.“

Einsatzkräfte tragen im Behandlungsbereich Masken

Für den Einsatz der DRK-Kräfte beim Rutenfest gibt es ein Hygienekonzept. Sie werden vor Dienstbeginn einen Coronatest machen, im Behandlungsbereich tragen alle Helfer eine Mund-Nasen-Bedeckung, wie das DRK mitteilt. Wie Festbesucher auf dem Festgelände mit der Maskenempfehlung umgehen, bleibe diesen selbst überlassen.