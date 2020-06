Rote Ampel missachtet – Autos kollidieren

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von rund 10 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in der Ravensburger Karlstraße gefordert. Ein 62-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Viano hatte laut Polizei an der Kreuzung Karl- und Charlottenstraße offenbar das Rotlicht übersehen und stieß deshalb mit dem VW Multivan eines 50-jährigen zusammen, der bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des VW leichte Verletzungen.