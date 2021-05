Rote Ampel missachtet – 20 000 Euro Schaden

Einen Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro hat es bei einem Unfall gegeben, der sich am Samstagabend gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Schussenstraße/Karlstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 62-Jähriger mit seinem Fiat Bravo in Richtung Georgstraße unterwegs, als er die rote Ampel übersehen hat und im Kreuzungsbereich mit einem Mazda CX3, der in Richtung Ulmer Straße fuhr, kollidierte. Der 59-jährige Fahrer des Mazdas sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt.