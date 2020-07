Rote Ampel auf der B 30 übersehen: zwei Leichtverletzte und 40 000 Euro Schaden

Zwei Leichtverletzte und einem Schaden von rund 40 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr auf der B 30 in Ravensburg. Das teilt die Polizei mit.

Die 54-jährige Autofahrerin eines Renault Master war auf der B 30 bei Oberzell unterwegs und übersah an der Kreuzung mit der B 467 vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne die rote Ampel an der Kreuzung. Sie fuhr in die Kreuzung, um nach Tettnang weiterzufahren und stieß mit dem Hyundai I 30 eines 25-Jährigen zusammen, der die Friedrichshafener Straße von Ravensburg kommend befuhr und die Kreuzung bei Grün in Richtung Meckenbeuren überqueren wollte.

Bei der Kollision erlitten drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die ausgelaufene Betriebsstoffen von der Freiwilligen Feuerwehr abgestreut werden. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei um Hinweise , sich unter der Rufnummer 0751 / 8033333.