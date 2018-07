Rotary spendet 6000 Euro an Theater Ravensburg und Linse

In diesem Sommer ist es das gemeinsame Golfturnier der Rotary Clubs Ravensburg, Ravensburg-Weingarten, Bad Waldsee-Aulendorf und Bad Saulgau-Riedlingen gewesen, dessen Motto ganz im Zeichen der Kulturförderung stand. Das schreibt der Club in einer Mitteilung. So waren neben dem sportlichen Ergebnis das Theater Ravensburg und das Kulturzentrum Linse die eigentlichen Gewinner, denen aus Spenden und den Nettoerlösen aus Startgeldern und Tombola jeweils 3000 zur Verfügung gestellt werden konnten. Auf dem Foto sind zu sehen Anne Schmieder, Präsidentin des Rotary Club Ravensburg; Uli Hartmann, Geschäftsführer des Kulturzentrum Linse; Albert Bauer, Leiter und Mitbegründer des Theater Ravensburg, und Jürgen Mossakowski, Past-Präsident des Rotary Clubs Ravensburg-Weingarten. Foto: Rotary Club