Rotary Club Ravensburg spendet 1500 Euro

Die Nachricht über die großzügige Spendensumme von 1500 Euro ließ uns jubeln und ermöglicht uns die erneute Zusammenarbeit mit Moskito Ravensburg. Frau Lohr-Kapfer, Präsidentin des Rotary Clubs Ravensburg, und Herr Ruetz, Vize Präsident, überreichten letzte Woche der Grundschule Neuwiesen einen Spendenscheck. Da die Grundschule Materialien im Bereich Jonglage und Luftartistik besitzt, war die Idee einer bewegten Spendenübergabe naheliegend. Es machte allen sichtbar Spaß! Und warum die erneute Zusammenarbeit mit Moskito?

Schon einmal durften wir Moskito an unserer Schule mit einem Zirkusprojekt erleben. Moskito Ravensburg, unter der wunderbaren Leitung von Lena Stecker, führte alle Klassen der Grundschule Neuwiesen in die Welt der Zirkustechniken ein. Die Klassen erhielten jeweils zwei Stunden Unterricht in den verschiedenen Techniken. Begleitet wurden die Klassen nach Möglichkeit von Sportlehrerinnen oder den Klassenlehrerinnen. Jedes Kind schwebte damals am Trapez, versuchte sich auf einem großen Ball stehend, vorwärts zu bewegen oder jonglierte mit Bällen.

Wahre Hula-Hoopmeisterinnen und -meister schwangen bis zu vier Reifen und schwangen Chiffontücher gleichzeitig! Teamgeist war in vielen Bereichen gefragt, eine Hand hielt die Klassenkameradin welche sich auf der großen Balancierrolle nach vorne bewegte. In kurzer Zeit war die stützende Hand nicht mehr nötig! Bewegungsvariationen wurden erprobt, Chiffontücher zusätzlich geschwungen oder eine Freundin in der Balancierrolle „mitgenommen“. Kleine Nummern am Hängetrapez entstanden, jede Vorführung wurde mit großem Applaus bedacht.

Alle halfen sich gegenseitig, keine und keiner stand am Rand. Am letzten Vormittag strömen die Klassen in die Halle, jede und jeder durfte sein Können vorführen. Entweder in Gruppen, zu zweit oder alleine. Die erneute Möglichkeit, an dem Erfahrenen anknüpfen zu können, für unsere Grundschule neues Wissen in unseren Unterricht aufnehmen zu können, dafür danken wir dem Rotary Club Ravensburg sehr! Die Teilnahme von Frau Lohr-Kapfer und Herrn Ruetz von Rotary am Moskito Projekt an der Grundschule Neuwiesen wurde beschlossen und wir sind sicher, es wird toll.