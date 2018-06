Rotaract sammelt Spenden für Tafel

Der Rotaract-Club Ravensburg baut am Samstag, 26. September, einen Stand im Kaufland in Ravensburg auf und bittet zwischen 10 und 16 Uhr die Kaufland-Kunden, ein Teil mehr einzukaufen, das sie dann spenden. Die Spenden sind für die Ravensburger Tafel gedacht.

Die Mitglieder des Clubs treffen sich nach eigenen Angaben regelmäßig, um sich in ihrer Freizeit sinnvoll für die Menschen in der Region einzusetzen. Diesen Samstag sammeln sie Lebensmittel und Sachspenden für die Ravensburger Tafel. „Wir sammeln hauptsächlich Lebensmittel mit langer Haltbarkeit, aber auch Hygieneartikel, Schulbedarf und ähnliches mehr“, schreibt der Club in einer Mitteilung.

Rotaract steht für „Rotary in Action“ und ist mit 190000 Mitgliedern in 178 Ländern eine der größten Jugendorganisationen der Welt. Infos unter: www.ravensburg.rotaract.de.