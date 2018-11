Rose Ann Dimalanta singt ruhigen und nachdenklichen Soul

Rose Ann Dimalanta spielt am Donnerstag, 22. November, um 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg. Die Künstlerin tritt laut Ankündigung in einer neuen Formation auf: Nachdem sie Prince’s New Power Generation verlassen hatte, war es ruhig um sie geworden. Vor ein paar Jahren tauchte sie dann in der Band Seven wieder auf.

Rose Ann hat sich weiterentwickelt, heißt es in der Pressemitteilung. Sie ist demnach phasenweise ruhiger und nachdenklicher geworden. Sie musiziert gemeinsam mit Raymond McKinley, Bassist von Tower Of Power, und dem St. Gallener Drummer Massimo Buonanno. Zusammen präsentieren sie Jazz, Latin, Soul und Oakland Funk.

Karten kosten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.jazztime-ravensburg.de.