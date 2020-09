„Romantischer Realismus“ in der Sparkassengalerie

Der Künstler Hartmut Hahn stellt von Dienstag, 8. September, bis Freitag, 23. Oktober, in der Sparkassengalerie Ravensburg aus. Die Ausstellung trägt laut Pressemitteilung der Kreissparkasse (KSK) den Titel „Momente“. Momentaufnahmen sind es, die der Maler in altmeisterlicher Manier auf die Leinwand bannt.

Hahns Motive sind in latenter Unschärfe gehaltene Landschaften, Wolken oder Figuren in diffuser Umgebung. Die Momente, die ihm als Vorlage für seine Ölgemälde dienen, hält der Künstler zunächst mit der Digitalkamera fest. Aus tausenden Fotografien wählt er dann die Motive für seine Werke aus. In der sogenannten Primamalerei überträgt er die Vorlagen in Öl auf Leinwand. So erhalten seine Gemälde die weichen Farbverläufe, die seine Werke auszeichnen.

Hartmut Hahn beschreibt seinen persönlichen Stil als „Romantischen Realismus“. Seine Werke entstammen einem wirklichen „realistischen“ Moment, festgehalten in der Fotografie. Als Vorlage geben diese Fotografien den Werken den „echten Kern“ und werden im künstlerischen Prozess durch das Weichzeichnen und das Auflösen von Zusammenhängen „romantisiert“.

Als Inspiration benennt der Künstler unter anderem Caspar David Friedrich und Edward Hopper: „Ähnlich wie Caspar David Friedrichs Reaktion auf seine Zeit reagiere ich auf unsere Zeit und vermische dabei die verklärte Schönheit wie in den Gemälden von Friedrich mit der sehnsuchtsvollen Leere wie in den Gemälden von Edward Hopper.“