Roloff wirbelt weiter bei den Towerstars

Die Ravensburg Towerstars können weiter mit ihrem besten Stürmer planen. Brian Roloff bleibt dem Eishockey-Zweitligisten auch in den kommenden beiden Spielzeiten treu. Im neuen Vertrag ist keine Ausstiegsklausel enthalten.

Eine solche hatte der 29-jährige US-Amerikaner in seinem bisherigen Vertrag verankert gehabt. Zwar hatte Roloff vor der Saison 2015/16 einen Zweijahresvertrag bei den Towerstars unterschrieben. Er hätte jedoch in diesem Sommer zu einem höherklassigen Verein wechseln können. „Das war auch sein Ziel“, gibt der Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan unumwunden zu. „Wir haben ihm sogar noch eine Woche länger Zeit gegeben als ursprünglich vereinbart war.“ Dem Vernehmen nach hatte Roloff mehrere Angebote, darunter aus der österreichischen Multinationenliga EBEL sowie aus Nordeuropa. „Mein Agent und ich prüfen noch die Angebote“, hatte der 29-Jährige beim Abschlussfest der Towerstars gesagt. Aus der Deutschen Eishockey-Liga waren allerdings wohl keine Offerten dabei.

Als die Woche Bedenkzeit abgelaufen war, haben sich Schan und Roloff ein weiteres Mal getroffen. Resultat der erneuten Gespräche: Roloff unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag. „Ohne Ausstiegsklausel, und wir mussten finanziell auch nicht nachlegen“, versichert Schan. Ravensburgs Fans und Trainer Dany Naud können sich also auf weitere zwei Jahre mit Roloff freuen. „Brian ist ein Musterprofi“, lobt Naud. „Er ist zwar keiner, der viel redet, aber mit seiner Art, wie er lebt, trainiert und spielt, ist ein Vorbild für alle anderen.“

Roloff kam im Sommer 2014 von den Augsburger Panthern aus der DEL zu den Towerstars in die DEL 2. In Augsburg hatte der US-Amerikaner nach einer starken ersten Saison (13 Tore, 26 Vorlagen) und einer guten zweiten (sieben Tore, 17 Vorlagen) im dritten Jahr große Verletzungsprobleme. Der Center stand für die Panther nur in 26 Saisonspielen auf dem Eis.

In der DEL 2 bei den Ravensburgern wollte sich Roloff wieder für Erstligisten interessant machen. Bei den Towerstars wurde der 29-Jährige von Beginn an zum Führungsspieler. „Er gehört zu den besten Stürmern der Liga“, meint Naud. In 119 Pflichtspielen für die Towerstars schoss Roloff 48 Tore und gab 94 Vorlagen. In der abgelaufenen Hauptrunde lag der US-Amerikaner in der Topscorerwertung nur hinter Bietigheims Justin Kelly. „Für uns“, weiß Trainer Naud, „ist es sehr wichtig, dass Roloff bleibt.“

Schmidt geht in die Schweiz

Roloffs Vertragsverlängerung könnte auch ein Zeichen an seinen letztjährigen Reihenkollegen Austin Smith sein, der noch keinen neuen Kontrakt für die Spielzeit 2016/17 unterschrieben hat. Klar ist ungeachtet dieser beiden Personalien jedoch, dass die Towerstars in der kommenden Saison ganz vorne mitmischen möchten. „Wir haben um Roloff gekämpft, weil wir ihn auf dem Weg zu einem möglichen Aufstieg mitnehmen möchten“, sagt etwa Schan. Naud möchte sich mit dem Team „stetig verbessern und einen Schritt nach vorne machen“.

Konstantin Schmidt wird laut Fachmagazin Eishockeynews diesen Schritt nicht mitgehen. Schmidt, der auch im Besitz eines Schweizer Passes ist, wechselt in die Nationalliga B zum aktuellen Meister HC Ajoie. „Er hat bei uns eine sehr gute Saison gespielt und dementsprechende Gehaltsforderungen gehabt“, sagt Schan. „Wir konnten ihm das im Moment nicht zusichern.“ Zwar hätten die Towerstars Schmidt auch gerne in der kommenden Saison an Bord gehabt. „Jetzt müssen und werden wir einen anderen deutschen Stürmer verpflichten.“ Gespräche mit potenziellen neuen Spielern laufen bereits.

Der Towerstars-Kader: Tor: Langmann (neu); Verteidigung: Keller, Slavetinsky, de Paly, Dück, Kapzan, Kolb (neu), Sturm (neu); Sturm: Roloff, MacLean, Tousignant, Brandl, Vogt, Krestan, Pfaffengut (neu), F. Carciola, A. Carciola (neu); Noch fraglich: Smith, Farny, Klingler; Abgänge: Nemec (SC Riessersee), Sezemsky (Augsburger Panther), Schmidt (HC Ajoie), Rohde, Langwieder (beide Karriereende).