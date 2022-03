Rollerfahrerin stößt mir Auto zusammen

Verletzt worden ist eine Rollerfahrerin am Donnerstagnachmittag in der Schlierer Straße, als sie von einer hinterherfahrenden Autolenkerin übersehen wurde. Die Rollerfahrerin wollte laut Polizei in die Hinzistobler Straße abbiegen und bremste ab, was die 29 Jahre alte Audi-Fahrerin übersah. Durch die Kollision stürzte die Zweiradlenkerin auf die Straße. Dabei kippte ihr Motorroller und fiel gegen einen entgegenkommenden VW. Während am Roller wirtschaftlicher Totalschaden entstand, beläuft sich dieser am Audi auf rund 5000 Euro und am VW auf rund 6000 Euro. Die 50 Jahre alte Zweiradlenkerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es.