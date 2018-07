Rollerfahrer wird von Auto erfasst

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochmittag Im Kammerbrühl von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 35-jähriger Autofahrer gegen 12.40 Uhr aus einem Grundstück in die Straße Im Kammerbrühl einfahren. Da seine Sicht durch einen am Fahrbahnrand geparkten Laster eingeschränkt war, übersah er einen herankommenden Rollerfahrer. Er erfasste den 25-jährigen Kraftradlenker mit der Fahrzeugfront. Dieser wurde nach links abgewiesen und streifte noch ein geparktes Auto, bevor er auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei verletzte er sich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von zirka 2000 Euro, so die Polizei.