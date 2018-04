Die Abschlussprüfungen sorgen in diesem Jahr für Schlagzeilen. Nachdem vergangene Woche Unbekannte in Bad Urach einen Umschlag mit den Deutsch-Aufgaben geöffnet haben und die Prüfung an den Realschulen deshalb verschoben worden ist, sorgen jetzt Abiturienten für Gesprächsstoff. In einer Online-Petition protestieren mittlerweile Tausende gegen die Englisch-Prüfung, die am vergangenen Freitag landesweit an den allgemeinbildenden Gymnasien geschrieben wurde.