Rollerfahrer stürzt auf Motorhaube

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Gartenstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, nahm dem 19-jährigen Rollerfahrer ein 27-jähriger Autofahrer die Vorfahrt, als er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Obwohl beide noch bremsten, kollidierten die Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte auf die Motorhaube und kam neben dem Pkw auf der Straße zum Liegen. Mit Prellungen wurde der 19-Jährige in das Krankenhaus gebracht.