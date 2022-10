Beim Sturz von seinem Motorroller am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Straße „Wassertreter“ hat ein 77 Jahre alter Mann laut Polizeibericht einen Knochenbruch erlitten. Der Zweiradlenker touchierte einen Leitpfosten und kam daraufhin zu Fall. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorroller entstand ein Schaden von rund 750 Euro.